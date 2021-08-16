CORONAVIRUS: IN SICILIA 881 NUOVI CASI E 7 MORTI. AUMENTA ANCORA IL TASSO DI POSITIVITÀ
Sono 881 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 8.865 tamponi processati in Sicilia.L'incidenza sale ancora all'11%, ieri era al 10%.L'isola resta al primo posto...
Sono 881 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore nell'isola a fronte di 8.865 tamponi processati in Sicilia.
L'incidenza sale ancora all'11%, ieri era al 10%.
L'isola resta al primo posto per numeri di contagi giornalieri. Gli attuali positivi sono 18.733 con un aumento di altri 697 casi.
I guariti sono 177 mentre nelle ultime 24 ore si registrano altre sette vittime e il totale dei decessi sale a 6.148.
Sul fronte ospedaliero sono adesso 654 i ricoverati, 48 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva sono 71 i ricoverati tre in più rispetto a ieri.
Sul fronte dei contagi nelle singole province spicca il dato di Ragusa con 261 casi.
Questi gli altri dati: Palermo 184, Catania 181, Messina 95, Siracusa 82, Trapani 39, Caltanissetta 4, Agrigento 3, Enna 32.
DATI ITALIA
In calo i contagi Covid in Italia: sono 3.674 nelle ultime 24 ore, 5.664 il giorno prima, a fronte però di un numero molto basso di tamponi, 74.021,(-86 mila). Il tasso di positività schizza dal 3,5% al 5%.
Crescono le vittime, 24 rispetto alle 19 del giorno prima, 128.456 in tutto.
In aumento le terapie intensive (+20) con 32 ingressi del giorno, per un totale di 404, e i ricoveri (+172) per un totale di 3.334.
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 3.674 contagiati
• 24 morti
• 3.477 guariti
+20 terapie intensive | +172 ricoveri
74.021 tamponi
Tasso di positività: 5,0% (+1,4%)
73.882.096 dosi di vaccino somministrate in totale