CORONAVIRUS: IN SICILIA ALTRI 1.139 CASI E 21 RICOVERI

Sono 1.139 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 20.116 tamponi processati e l'indice di positività è sceso al 5,7% (ieri 7,4%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 1.681 i nuovi casi su 22.589. Nessun decesso nell'ultimo giorno, mentre salgono di 21 unità i ricoveri, di cui uno in terapia intensiva. I guariti sono stati 716.

Attualmente ci sono 26.929 positivi al Covid, di cui 798 ricoverati in ospedale (ordinario), 104 in terapia intensiva e 383 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 239.257, mentre i decessi rimangono a 6.304. Da inizio pandemia sono state 272.490 le persone contagiate dal virus in Sicilia.

A livello provinciale, sono 143 i nuovi casi a Palermo, 176 a Catania, 288 a Messina, 152 a Siracusa, 10 a Ragusa, 160 a Trapani, 105 a Caltanissetta, 57 ad Agrigento e 48 a Enna.

DATI ITALIA

In calo i nuovi contagi da Covid: nelle ultime 24 ore sono stati 6.860 contro i 7.826 di ieri, In salita invece i decessi: sono stati 54 rispetto ai 45 di ieri.

293.464 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore con un tasso di positività del 2,34% contro il 2,95 di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 511, lo stesso numero di ieri, con 42 nuovi ricoveri. Nei reparti ordinari ci sono 4.111 persone affette da Covid, 3 in meno rispetto a ieri.