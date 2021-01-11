CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 11 GENNAIO: 1.587 NUOVI CASI, +37 MORTI

Nessun miglioramento sostanziale in Sicilia che è sempre più vicina alla “zona rossa”. I nuovi contagi sono stati 1.587 a fronte di 8.698 tamponi processati, con un rapporto tra casi di positività e t...

Nessun miglioramento sostanziale in Sicilia che è sempre più vicina alla “zona rossa”. I nuovi contagi sono stati 1.587 a fronte di 8.698 tamponi processati, con un rapporto tra casi di positività e test effettuati che anche stavolta sfiora il 20%, per l’esattezza 18,25%. È quanto riportato nel bollettino di oggi, lunedì 11 gennaio, diffuso dal Ministero della Salute.

Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall'inizio della pandemia.

I positivi sono 42.819 con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri; in terapia intensiva i ricoveri sono 208, gli stessi di ieri. I guariti sono 237. La distribuzione nelle province vede a Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 12.532 contagiati

• 448 morti

• 16.035 guariti

+27 terapie intensive | +176 ricoveri

91.656 tamponi

Tasso di positività: 13,7% (+0,3%)

654.362 vaccinati totali