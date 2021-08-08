CORONAVIRUS IN SICILIA, BOLLETTINO 8 AGOSTO 2021: 822 NUOVI CASI E 3 MORTI. AUMENTANO ANCORA I RICOVERI

Nonostante il calo dei tamponi, i casi in Sicilia aumentano e l’Isola è la peggior regione per numero di contagi giornalieri.É quanto si legge nel bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021, diffuso...

Nonostante il calo dei tamponi, i casi in Sicilia aumentano e l’Isola è la peggior regione per numero di contagi giornalieri.

É quanto si legge nel bollettino di oggi, domenica 8 agosto 2021, diffuso dal Ministero della Salute.

In Sicilia si registrano oggi 822 casi su appena 9 mila tamponi: l’incidenza “schizza” così ad un preoccupante 9,05% (ieri era al 4,39%).

E non si arresta l’aumento dei ricoveri: oggi il saldo totale dice +31 e nelle terapie intensive si registra un +7 (con 8 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore).

I posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid sono al 13,3%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,4%., dati preoccupanti, la legge prevede che con il 10% di occupazione delle terapie intensive e il 15% dei posti letto in ricovero ordinario il passaggio in zona gialla avviene automaticamente. E la Sicilia è destinata, probabilmente già il prossimo 16 agosto, al cambio di fascia.

Tre i decessi segnalati.

Questa la ripartizione dei casi, provincia per provincia, secondo quanto riferito dalla Regione siciliana.

Il primo dato si riferisce al totale dei casi da inizio epidemia, tra parentesi l’incremento delle ultime 24 ore:

Palermo: 73.210 (244)

Catania: 63.097 (110)

Messina: 27.533 (26)

Siracusa: 17.747 (70)

Trapani: 15.518 (55)

Ragusa: 15.458 (137)

Caltanissetta: 14.548 (72)

Agrigento: 14.253 (80)

Enna: 7.274 (28)

DATI ITALIA

Sono 5.735 i nuovi casi di Covid e 11 le vittime in 24 ore, rispetto ai 6.902 e ai 22 morti di sabato.

Lo annuncia il ministero della Salute, precisando che i tamponi effettuati son stati 203.511 con il tasso di positività che sale al 2,8%. Sono 299 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 11 in più. Gli ingressi giornalieri sono 24; i ricoveri nei reparti ordinari sono 2.631, 98 in più.

Dall'inizio della pandemia i casi sono stati quasi 4,4 milioni e le vittime 128.220.