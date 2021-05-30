CORONAVIRUS, IN SICILIA CONTAGI IN CALO, CATANIA LA PROVINCIA CON INCIDENZA PIÙ ALTA D'ITALIA

Sono 348 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 15.841 tamponi processati, con una incidenza del 2,2%. La Regione torna al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.Le vittime sono s...

Sono 348 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 15.841 tamponi processati, con una incidenza del 2,2%. La Regione torna al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 5 e portano il totale a 5.819.

Il numero degli attuali positivi è di 9.883 con una diminuzione di 105 casi. I guariti sono 448. Negli ospedali i ricoverati sono 549, 25 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 65, 7 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede, Catania sempre in testa con 124, Palermo 53, Messina 44, Ragusa 41, Agrigento 34, Siracusa 29, Caltanissetta 12, Trapani 11, nessun nuovo caso a Enna.

La provincia di Catania negli ultimi 7 giorni ha fatto registrare un'incidenza di 95 casi ogni 100 mila abitanti, il dato più alto in Italia.

DATI ITALIA

Sono 2.949 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia secondo il bollettino di oggi, 30 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 44 morti nelle ultime 24 ore. L'indice di positività è all'1,7% sui 164.495 tamponi fatti. Calano i ricoveri nelle terapie intensive di 34 unità, 27 gli ingressi in un giorno. I guariti sono stati 6.574 da ieri.