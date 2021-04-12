CORONAVIRUS IN SICILIA: NISCEMI, RAMACCA E ZAFFERANA ETNEA IN ZONA ROSSA FINO AL 28 APRILE
Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato tre nuove "zone rosse" nell’Isola: si tratta di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, di Ramacca e Zafferana Etnea, in provincia...
A cura di Redazione
12 aprile 2021 19:10
Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha dichiarato tre nuove "zone rosse" nell’Isola: si tratta di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, di Ramacca e Zafferana Etnea, in provincia di Catania.
L’ordinanza sarà in vigore a partire da mercoledì 14 aprile e sino a giorno 28 compreso.
Il provvedimento è stato adottato su richiesta delle amministrazioni comunali interessate e sulla base delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali di Caltanissetta e Catania.