Coronavirus in Sicilia, tre nuovi contagi, calano anche i positiv

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato  alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza così come  comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazi...

Redazione
26 maggio 2020 19:42
News
Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato  alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza #Coronavirus, così come  comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 137.682 (+2.421 rispetto  a ieri), su 120.206 persone: di queste sono risultate positive 3.430  (+3), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.430 (-3), 1.729 sono  guarite (+5) e 271 decedute (+1).

Degli attuali 1.430 positivi,  93 pazienti (-5) sono ricoverati - di cui 10 in terapia intensiva (+1) - mentre 1.337 (+2) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.
Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si  raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal  Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per  ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

 

 

 

