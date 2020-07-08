CORONAVIRUS, IN SICILIA UN NUOVO CONTAGIO: 13 GUARITI E UN MORTO, IN LIEVE AUMENTO NEL RESTO D'ITALIA

Un nuovo caso registrato nell'Isola a fronte dei 2.456 tamponi effettuati in più rispetto a ieri e un nuovo decesso che, purtroppo, porta il totale dei morti a 283. Questi i dati forniti oggi dal mini...

Un nuovo caso registrato nell'Isola a fronte dei 2.456 tamponi effettuati in più rispetto a ieri e un nuovo decesso che, purtroppo, porta il totale dei morti a 283. Questi i dati forniti oggi dal ministero della Salute relativi alla Sicilia: sono attualmente ricoverate 7 persone e non c'è nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Aumenta di 13 unità il numero dei guariti che arrivano dunque a 2687 mentre rimangono ancora contagiate 127 persone. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 227 239 test su 184.303 persone.“

Aumentano i casi di coronavirus in Italia, dove nelle ultime 24 ore si registrano 193 nuovi positivi (ieri erano 138) dei quali 71 nella sola Lombardia. Si dimezzano invece i decessi rispetto a ieri: 15 i morti che porta il numero complessivo a 34.914. Sono questi i numeri del bollettino resi noti oggi dal Ministero della Salute.

In totale i contagiati da inizio Covid-19 sono 242.149. Il numero di guariti oggi è in crescita a 825, per un totale di 193.640. Cala di 41 il numero di ricoverati (899), mentre aumenta di 1 i ricoverati nelle terapie intensive, ora sono 71. Il numero delle persone in isolamento domiciliare è di 12.625, con un calo di 607 rispetto a ieri. Cinque le regioni italiane che non hanno registrato nuovi positivi oggi: si tratta di Trento, di Puglia, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta e Molise.