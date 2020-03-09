CORONAVIRUS, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER LA ZONA DI SICUREZZA: IL MODULO PER SPOSTARSI ECCO COME FUNZIONA

Tutta l’Italia è zona rossa, la misura entrerà in vigore da domani: con essa, saranno interdetti tutti gli spostamenti sul territorio, tranne quelli per lavoro, ritorno al domicilio, visite mediche e...

A cura di Redazione 09 marzo 2020 22:47

Condividi