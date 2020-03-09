CORONAVIRUS, L’AUTOCERTIFICAZIONE PER LA ZONA DI SICUREZZA: IL MODULO PER SPOSTARSI ECCO COME FUNZIONA
Tutta l’Italia è zona rossa, la misura entrerà in vigore da domani: con essa, saranno interdetti tutti gli spostamenti sul territorio, tranne quelli per lavoro, ritorno al domicilio, visite mediche e...
Tutta l’Italia è zona rossa, la misura entrerà in vigore da domani: con essa, saranno interdetti tutti gli spostamenti sul territorio, tranne quelli per lavoro, ritorno al domicilio, visite mediche e altri motivi particolari. Questo il fac-simile. Al momento sono ancora indicate le regioni e province che fino a ieri erano le sole zone rosse.
La veridicità dell’autodichiarazione potrà essere verificata anche con successivi controlli.
La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.
A questo proposito, al fine di fornire al pubblico un’informazione non solo corretta ma quanto più esaustiva possibile, il personale operante provvederà anche a informare gli interessati sulle più gravi conseguenze sul piano penale di un comportamento, anche solo colposo, non conforme alle previsioni del dpcm che possono portare a configurare ipotesi di reato.
È possibile che sempre domani, con il nuovo decreto, arriverà un nuovo modulo di autocertificazione, che sarà comunque molto simile a quello attualmente disponibile.
Va ribadito che in nessun caso le persone sottoposte a quarantena o positive al virus sono autorizzate a spostarsi