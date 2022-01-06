CORONAVIRUS, NUOVO RECORD 14.269 CONTAGI E 19 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE IN SICILIA, 219.441 CONTAGI E 198 MORTI IN ITALIA

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia.Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.328. Il tasso di positività raddoppia e sale al 24% ieri e...

Sono 14.269 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 59.933 tamponi processati in Sicilia.

Il giorno precedente i nuovi positivi erano 7.328.

Il tasso di positività raddoppia e sale al 24% ieri era 12%.

L'isola è al sesto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 80.116 con un aumento di 12.918 casi. I guariti sono 1.332 mentre le vittime sono 19 e portano il totale dei decessi a 7.634.

Sul fronte ospedaliero sono 1.063 ricoverati, con 35 casi in più rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 119, quattro in più rispetto alla giornata precedente.

Il contagio nelle singole province vede Palermo con 3.210 casi, Catania 3.377, Messina 1.502, Siracusa 1.546, Trapani 1.075, Ragusa 1.195, Caltanissetta 1.149, Agrigento 499, Enna, 716.

DATI ITALIA

Nuovo record dei positivi al Covid nelle ultime 24 ore: sono stati 219.441 su 1.138.310 tamponi processati, con un tasso di positività del 19,27%. I decessi sono scesi a 198.

I ricoverati con sintomi sono aumentati di 463 unità arrivando a un totale di 13.827 persone nei reparti ordinari, mentre le terapie intensive hanno avuto 177 nuovi ingressi per un totale di 1.457 posti occupati.

Le persone attualmente positive al Covid in Italia sono 1.593.579, con un aumento di 172.462 unità rispetto a ieri.

⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 219.441 contagiati

• 198 morti

• 46.770 guariti

+39 terapie intensive | +463 ricoveri

1.138.310 tamponi

Tasso di positività: 19,3% (+2,0%)

113.516.503 dosi di vaccino somministrate in totale