CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 234 NUOVI CASI POSITIVI, 8 MORTI E 649 GUARITI

Sono 234 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 15.100 tamponi processati, con una incidenza del 1,5%, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi.

La Regione è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 8 e fanno salire il totale a 5.871. Il numero degli attuali positivi è di 7.895 con una nuova diminuzione di 423 casi. I guariti sono 649.

Negli ospedali i ricoverati sono 441, 13 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 45, lo stesso numero rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione di casi registrati per province vede Palermo con 28 casi, Catania 77, Messina 23, Siracusa 9, Trapani 7, Ragusa 37, Agrigento 41, Caltanissetta 2, Enna 10.

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 2.436 contagiati

• 57 morti

• 7.200 guariti

-48 terapie intensive | -295 ricoveri

238.632 tamponi

Tasso di positività: 1,0% (-0,1%)

37.069.235 dosi di vaccino somministrate in totale