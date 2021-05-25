CORONAVIRUS, OGGI IN SICILIA 372 NUOVI CASI POSITIVI, 11 MORTI E 773 GUARITI CROLLA IL TASSO DI POSITIVITÀ

Sono 372 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.335 tamponi processati, con una incidenza in discesa all' 1,9% rispetto a ieri che era al 3,4%.La Regione oggi è terza in Italia per numero di co...

Sono 372 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 19.335 tamponi processati, con una incidenza in discesa all' 1,9% rispetto a ieri che era al 3,4%.La Regione oggi è terza in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono stati 11 e portano il totale a 5.758.

Il numero degli attuali positivi è di 12.604 con un decremento di 412 casi rispetto a ieri. I guariti sono 773. Negli ospedali i ricoverati sono 668, 31 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 93, 5 in meno rispetto al bollettino precedente.

La distribuzione tra le province vede Palermo con 20 casi, Catania 139, Messina 31, Siracusa 20, Trapani 35, Ragusa 25, Agrigento 79, Caltanissetta 5, Enna 18

DATI ITALIA

Sono 3.224 i contagi da coronavirus in Italia oggi, martedì 25 maggio, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri nelle regioni registrati 166 morti, che portano a 125.501 il totale dei decessi nel paese dall'inizio della pandemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 252.646 tamponi: il tasso di positività scende a 1,27%.

Sono 1.323 (-59 da ieri) i ricoveri in terapia intensiva con 46 ingressi giornalieri, 8.557 i ricoveri ordinari (-393), 3.804.246 i guariti (+11.348) e 268.145 gli attualmente positivi (-8.2

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 3.224 contagiati

• 166 morti

• 11.348 guariti

-59 terapie intensive | -393 ricoveri

252.646 tamponi

Tasso di positività: 1,3% (-1,0%)

31.549.071 dosi di vaccino somministrate in totale