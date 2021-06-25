CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 67 NUOVI CASI POSITIVI, 6 MORTI E 283 GUARITI. CROLLA IL TASSO DI POSITIVITÀ

Sono 67 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 119) su 11.632 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% ieri era allo 0,7%. La Regione è al...

Sono 67 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 119) su 11.632 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% ieri era allo 0,7%. La Regione è al quinto posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono 6 e il totale dei morti è 5.963. Il numero degli attuali positivi è di 4.431 con una diminuzione di 322 casi. I guariti sono 383.

Negli ospedali i ricoverati sono 198, quattordici in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 23, quattro in meno di ieri.

Nella distribuzione dei nuovi casi registrati 'svetta' Catania, con 15 positivi, mentre Messina risulta essere Covid free con zero casi ed Enna la sfiora con un solo positivo.

Questi gli altri dati per provincia: Palermo 8, Siracusa 8, Trapani 10, Ragusa 10, Agrigento 11 e Caltanissetta 4

DATI ITALIA

Sono 753 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 25 giugno, secondo i dati regione per regione nel bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 56 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 192.541 tamponi, l'indice di positività è allo 0,4%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 306 (-22 da ieri).