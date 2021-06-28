CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 84 NUOVI CASI POSITIVI, NESSUN MORTO E 100 GUARITI
Sono 84 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 111) su 12.892 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% (ieri era allo 2,4%). La Regione è...
Sono 84 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 111) su 12.892 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% (ieri era allo 2,4%). La Regione è al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.
Nessuna vittima, il totale dei morti resta 5.965.
Il numero degli attuali positivi è 4.352 con una diminuzione di 16 casi. I guariti sono 100. Negli ospedali i ricoverati sono 195, dieci in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 24, uno in più di ieri.
I nuovi casi in provincia di Palermo sono 2, Catania 27, Messina 4, Siracusa 2, Trapani 9, Ragusa 13, Agrigento 1, Caltanissetta 11, a Enna (15)
DATI ITALIA
Sono 389 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 giugno, secondo i dati regione per regione del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 28 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 75.861 tamponi, il tasso di positività è a 0,5%.
I pazienti ricoverati per covid sono 1.723 (-20. In terapia intensiva 289 persone (-5).