CORONAVIRUS: OGGI IN SICILIA 84 NUOVI CASI POSITIVI, NESSUN MORTO E 100 GUARITI

Sono 84 i nuovi positivi al Covid 19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore (ieri erano 111) su 12.892 tamponi processati, con una incidenza che scende allo 0,6% (ieri era allo 2,4%). La Regione è...

A cura di Redazione 28 giugno 2021 21:32

