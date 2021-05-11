CORONAVIRUS, OTTIME NOTIZIE A PATERNÒ IL CONTAGIO È IN CALO
Migliorano ancora i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si regist...
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 252 un decremento di 17 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 10 Maggio 2021.
Buone notizie arrivano pure dagli ospedali, dove diminuiscono a 16 soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 10 Maggio
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 500 quindi 33 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 252 soggetti (-17) rispetto ad i dati del 10/05/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 10/05/2021
QUARANTENA 500 (-33) rispetto ad i dati del 10/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 11/05/2021 ORE 11:31. POSITIVI ANCORA IN CALO
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale in netta diminuzione rispetto ai giorni scorsi: 252 di cui 16 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 500. I dati sono in continuo aggiornamento.