CORONAVIRUS, OTTIME NOTIZIE A PATERNÒ IL CONTAGIO È IN CALO

Migliorano ancora  i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si regist...

11 maggio 2021 12:37
Migliorano ancora  i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 252 un decremento di 17 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 10 Maggio 2021.

Buone notizie arrivano pure  dagli ospedali,  dove diminuiscono a  16  soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 10 Maggio

Diminuiscono  pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 500   quindi 33 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 252 soggetti (-17)  rispetto ad i dati del 10/05/2021
OSPEDALIZZATI 16 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 10/05/2021
QUARANTENA 500 (-33)  rispetto ad i dati del 10/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

