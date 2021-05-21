95047

CORONAVIRUS, PATERNÓ: DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI, MA SI REGISTRA UNA NUOVA VITTIMA

Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'...

A cura di Redazione Redazione
21 maggio 2021 13:40
CORONAVIRUS, PATERNÓ: DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI, MA SI REGISTRA UNA NUOVA VITTIMA -
News
Condividi

Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Purtroppo c'è da segnalare un nuovo decesso: si tratta di una donna di 90 anni.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 161  un decremento di 39 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 18 Maggio 2021.

Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 14 soggetti.

Diminuiscono pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 352   quindi 76 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 161 soggetti (-39)  rispetto ad i dati del 18/05/2021
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 18/05/2021
QUARANTENA 352 (-76)  rispetto ad i dati del 18/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/05/2021 ORE 13:02. POSITIVI ANCORA IN CALO

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 161 di cui 14 ospedalizzati. Purtroppo si registra un nuovo decesso: si tratta di una donna di 90 anni. L’Amministrazione Comunale esprime le più sincere condoglianze ai familiari. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 352. I dati sono in continuo aggiornamento.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047