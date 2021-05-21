CORONAVIRUS, PATERNÓ: DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI, MA SI REGISTRA UNA NUOVA VITTIMA
Continuano a migliorare i dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Purtroppo c'è da segnalare un nuovo decesso: si tratta di una donna di 90 anni.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 161 un decremento di 39 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 18 Maggio 2021.
Positivi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere scendono a 14 soggetti.
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 352 quindi 76 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 161 soggetti (-39) rispetto ad i dati del 18/05/2021
OSPEDALIZZATI 14 soggetti (-3) rispetto ad i dati del 18/05/2021
QUARANTENA 352 (-76) rispetto ad i dati del 18/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
