Coronavirus, sconti per studenti e utenti per viaggiare in metro a Catania

Con l’obiettivo di incentivare sempre più l’uso della metropolitana come alternativa di un’offerta di trasporto urbano integrata, idonea al rispetto dei comportamenti funzionali a contenere la diffusione del contagio da COVID-19, il sindaco Salvo Pogliese ha chiesto e ottenuto dal direttore generale Salvo Fiore che la Fce rimodulasse a prezzi più contenuti per i viaggiatori e soprattutto per gli studenti, l’utilizzo della metropolitana. Una decisione importante anche in vista della riapertura delle scuole medie di secondo grado dal prossimo 11 gennaio. Due le promozioni speciali offerte: METRO21 rivolta a tutti i viaggiatori; METROSCUOLA21 dedicata invece agli studenti delle scuole di primo e secondo grado del Comune di Catania.

“Ringrazio particolarmente il dg Fiore –ha detto il sindaco Salvo Pogliese- perche in questo modo si contribuisce concretamente al contenimento della potenziale diffusione del Covid-19 negli spostamenti che è una delle criticità maggiori rilevate dagli esperti. Soprattutto ora che riaprono anche le scuole diventa necessario trovare soluzioni diversificate. Un’azione sinergica a quella dell’Amt, un’azienda dove il presidente Bellavia con il Cda sta svolgendo un grande lavoro per sostenere il trasporto pubblico senza toccare mai il prezzo del biglietto, mantenuto il più basso in Italia. Siamo intenzionati con il management FCE a sfruttare al meglio sia sulla tratta attuale Nesima-Stesicoro, sia nello sviluppo della rete metro in prospettiva questo straordinario mezzo di mobilità sostenibile che è la metropolitana di Catania in un’ottica di trasporto delle persone sull’area vasta che ha come fulcro il capoluogo”

Di seguito i dettagli delle offerte promozionali di FCE:

METRO21

Abbonamento mensile a 10,00 euro invece di 15,00 euro. La promozione è rivolta a tutti gli utenti e riguarda la sottoscrizione dell’abbonamento mensile durante i primi 6 mesi dell’anno. Da gennaio a giugno compreso sarà possibile rinnovare ogni mese (o solo in alcuni mesi) l’abbonamento al costo di € 10,00 anziché € 15,00. Come il normale abbonamento mensile avrà validità solare, dal primo all’ultimo giorno del mese per il quale sarà attivato, e permetterà di viaggiare sull’intera tratta metropolitana urbana (Nesima-Stesicoro). Chi è già in possesso di un abbonamento potrà rinnovarlo al prezzo in promozione presso tutte le bigliettatrici automatiche dislocate nelle stazioni della Metropolitana. I nuovi abbonati dovranno recarsi presso la biglietteria di Catania BORGO, dal lunedì al sabato, dalle 6:00 alle 18:15, esibendo un documento di riconoscimento in corso di validità. Per i nuovi abbonati sarà necessario acquistare la smart card, valida 5 anni, al costo di € 5,00.

SCUOLAMETRO21

Abbonamento semestrale a € 45,00 invece di € 75,00.

La promozione è dedicata a tutti gli studenti di tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado del Comune di Catania e prevede la sottoscrizione di un abbonamento semestrale, per il primo semestre dell’anno, valido dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, al prezzo speciale di € 45,00 anziché € 75,00. L’abbonamento permetterà di viaggiare sull’intera tratta metropolitana urbana (Nesima-Stesicoro). Gli studenti dovranno recarsi presso la biglietteria di Catania BORGO, dal lunedì al sabato, dalle 6:00 alle 18:15, o accompagnati da un genitore o presentando l’apposito modulo (che sarà reso disponibile online) compilato e sottoscritto dal genitore. Solo per i nuovi abbonati sarà necessario acquistare la smart card, valida 5 anni, al costo di € 5,00.