CORONAVIRUS SICILIA, IL BOLLETTINO DEL 26 APRILE 2021: 1.069 NUOVI CASI E 13 MORTI

Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro alla Campania.Le vittime nelle...

Sono 1.069 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 20.619 tamponi processati, con una incidenza del 5,2%. La Regione è seconda per numero di contagi giornalieri dietro alla Campania.

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 13 e portano il totale a 5.305. Il numero degli attuali positivi è di 26.091, con incremento di 581 casi rispetto a ieri. I guariti sono 475. Negli ospedali i ricoverati sono 1.428, 13 in più rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 174, tre in meno rispetto a ieri.

La distribuzione dei nuovi casi tra le province, vede Palermo con 584 casi, Catania 210, Messina 101, Siracusa 37, Trapani 19, Ragusa 66, Caltanissetta 33,Agrigento 1, Enna 18.

DATI ITALIA

Sono 8.444 i contagi da coronavirus in Italia secondo la tabella del bollettino di oggi, 26 aprile. Registrati inoltre altri 301 morti. I nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia sono emersi dopo aver analizzato 145.819 tamponi, con l'indice di positività al 5,8%, secondo i dati del bollettino sui contagi, elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 301 morti, che portano il totale delle vittime a 119.539 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoverati in terapia intensiva dove ora ci sono 2.849 persone (-13 da ieri), con 114 nuovi ingressi giornalieri. Sono 3.398.763 i guariti in totale (+16.539), mentre 452.812 gli attualmente positivi (-8.400).

PATERNO':

Dati ancora allarmanti arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Altri 6soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 389

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 389, un aumento di 6 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Aprile 2021.

Aumentano pure il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 19 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 582 quindi 54 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 389 soggetti (+6) rispetto ad i dati del 23/04/2021

OSPEDALIZZATI 19 soggetti (+5) rispetto ad i dati del 23/04/2021

QUARANTENA 582 (+54) rispetto ad i dati del 23/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/04/2021 ORE 13:10

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 389 di cui 19 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 582. I dati sono in continuo aggiornamento.

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.