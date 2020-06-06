CORONAVIRUS SICILIA: NEGOZI, CENTRI COMMERCIALI E SUPERMERCATI POSSONO RIAPRIRE LA DOMENICA

Alla fine la decisione è arrivata. Via libera alle aperture domenicali per centri commerciali, supermercati e outlet. Dopo l’emergenza Coronavirus, il lockdown e la fase di ripartenza, per queste atti...

Alla fine la decisione è arrivata. Via libera alle aperture domenicali per centri commerciali, supermercati e outlet. Dopo l’emergenza Coronavirus, il lockdown e la fase di ripartenza, per queste attività commerciali in Sicilia non erano ancora state sciolte le riserve. Nell’ultima ordinanza dello scorso 2 giugno, il presidente Nello Musumeci aveva mantenuto ancora la chiusura domenicale per negozi e grandi strutture commerciali. Si attendeva di trovare un’intesa con le associazioni e i sindacati di categoria. Così ieri, in serata, il cerchio si è chiuso e la Regione ha ufficialmente dato l’ok alle aperture domenicali di negozi, centri commerciali, supermercati e outlet già da domani, domenica 7 giugno. A dirlo una circolare siglata dal Capo della Protezione Civile della Sicilia, Calogero Foti.

Nella circolare si legge che «l’Assessore regionale alle Attività produttive ha avviato i necessari incontri con le dette associazioni. E considerato l’approssimarsi della stagione estiva ma, soprattutto, il grave disagio economico causato dal lungo periodo di inattività conseguente alla situazione epidemiologica, è emersa la necessità di consentire la riapertura domenicale di queste attività commerciali. Inoltre, è stata segnalata dalle organizzazioni sindacali l’esigenza di avviare con il Governo nazionale un confronto per modificare le normative di settore, al fine di determinare un maggiore equilibrio tra la chiusura e l’apertura domenicale e, relativamente agli “esercizi di vicinato”, è stata proposta per tutto il periodo estivo dalle Segreterie regionali di CGIL – Filcams, CISL – Fisascat e UIL l’apertura di una giornata domenicale al mese, estensibile a due nel periodo dei saldi».

La decisione di riaprire arriva sulla scorta dei dati forniti dall’Assessorato regionale della Salute sullo stato di diffusione della pandemia. Considerato, inoltre, che con le Associazioni di categoria è stato raggiunto l’accordo per avviare la campagna dei saldi estivi a partire dall’1 luglio