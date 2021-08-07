CORONAVIRUS, SICILIA : OGGI 776 NUOVI CASI (197 A CATANIA), 7 MORTI E 337 GUARITI. SEMPRE PIÙ VICINA ALLA “ZONA GIALLA”

Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.662 tamponi processati, con un tasso di positività del 4,4%.Pure oggi l'isola è in testa per numero di nuovi conta...

Sono 776 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.662 tamponi processati, con un tasso di positività del 4,4%.

Pure oggi l'isola è in testa per numero di nuovi contagi e lo è anche per quanto riguarda le vittime: sono 7 quest'oggi, sulle 22 totali registrate in Italia.

Sono 337 invece i guariti.

Sempre in aumento invece il numero di pazienti ricoverati negli ospedali: sono 394 quelli in area medica, con un incremento di 19 unità rispetto a ieri e un tasso di occupazione del 12,6%; 47 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (+5), con un tasso del 6,4% e 5 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore.

Il numero degli attuali positivi sono 13.411 di cui 12.970 in isolamento domiciliare.

Questa la suddivisione per provincia dei nuovi casi odierni: Catania 197, Palermo 127, Caltanissetta 121, Trapani 76, Agrigento 70, Siracusa 62, Ragusa 59, Messina 35, Enna 29.

DATI ITALIA

Sono 6.902 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia di sabato 7 agosto 2021 secondo i dati del bollettino della Protezione Civile, regione per regione.

Nella tabella si fa riferimento ad altri 22 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 293.863 tamponi con un tasso positività al 2,3%. I ricoverati con sintomi sono 2.533, 84 in più da ieri.

Sono 288 i ricoverati in terapia intensiva, 11 in più da ieri.

Da ieri 3.025 guariti che porta il numero complessivo a 4.153.940 da inizio pandemia.