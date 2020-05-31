CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: CONTAGI IN CALO, 75 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE
Altri 75 morti per coronavirus in Italia. Dall'inizio dell'emergenza, le vittime nel nostro paese sono 33.415, come rende noto la Protezione Civile. I guariti sono 157.507, con un incremento di 1.874 unità. I casi attualmente positivi sono 42.075, con un calo di 1.616 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare 35.253 persone, mentre 6.387 sono ricoverate con sintomi. I pazienti in terapia intensiva sono 435, vale a dire 15 in meno rispetto al dato del giorno precedente.
Bollettino aggiornato ad oggi:
• POSITIVI: 233.019 (+355)
di cui 42.075 attuali (-1.616)
• DECEDUTI: 33.415 (+75)
• GUARITI: 157.507 (+1.874)