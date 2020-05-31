CORONAVIRUS, ULTIME NOTIZIE: CONTAGI IN CALO, 75 MORTI NELLE ULTIME 24 ORE

Altri 75 morti per coronavirus in Italia. Dall'inizio dell'emergenza, le vittime nel nostro paese sono 33.415, come rende noto la Protezione Civile. I guariti sono 157.507, con un incremento di 1.874...

Bollettino aggiornato ad oggi:

• POSITIVI: 233.019 (+355)

di cui 42.075 attuali (-1.616)

• DECEDUTI: 33.415 (+75)

• GUARITI: 157.507 (+1.874)