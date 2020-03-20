CORONAVIRUS: UN NUOVO CASO POSITIVO A BELPASSO, TRE IN TOTALE I CASI

La conferma arriva direttamente dal primo cittadino, Daniele Motta attraverso la sua pagina social Facebook:AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 3 (TRE)Ecco il testo integrale:Da o...

La conferma arriva direttamente dal primo cittadino, Daniele Motta attraverso la sua pagina social Facebook:

AD OGGI I CASI REGISTRATI DI CORONAVIRUS A BELPASSO SONO 3 (TRE)

Ecco il testo integrale:

Da oggi la mia segreteria sembra un campo di battaglia, centinaia di telefonate, mail, messaggi. La cittadinanza è spaventata e disorientata, la notizia di ieri ha lasciato tutti sgomenti, ma credo sia necessario reagire e dimostrare che sappiamo comportarci da comunità matura.

Ieri il Presidente della Regione, al fine di contenere i contagi, ha emanato una Ordinanza che riduce la possibilità di uscire di casa. Stamattina ho emanato una Ordinanza Sindacale che riduce l’orario di apertura delle attività commerciali. Tutti questi provvedimenti risultano vani se non c’è una presa di coscienza collettiva e una reale collaborazione. Oggi, assieme alla mia giunta, abbiamo deciso di fare una sanificazione del territorio aggiuntiva affiancando alla Balestrieri un’altra ditta, bisogna fare tutto quello che si può.

E’ importantissimo in questa fase contenere il contagio, quindi RESTIAMO A CASA!

Oggi il mio immenso GRAZIE va alcune sarte che autonomamente hanno cucito delle mascherine per donarle a chi è in campo per lavoro e svolge un servizio alla comunità.

Auguro a tutti voi una buona serata.