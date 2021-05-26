95047

CORONAVIRUS, UN NUOVO POSITIVO A PATERNÒ : SALGONO A 141 I SOGGETTI POSITIVI

26 maggio 2021 12:28
News
Leggerissimo aumento dei dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento  delle persone attualmente positivi che sale a 141  un aumento di 1 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 24 Maggio 2021.

Negativi  pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere salgono a 11 soggetti.

Aumenta pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 364  quindi 4 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 141 soggetti (+1)  rispetto ad i dati del 24/05/2021
OSPEDALIZZATI 11 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 24/05/2021
QUARANTENA 363 (+4)  rispetto ad i dati del 24/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/05/2021 ORE 11:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 141 di cui 11 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 363. I dati sono in continuo aggiornamento.

