CORONAVIRUS, UN NUOVO POSITIVO A PATERNÒ : SALGONO A 141 I SOGGETTI POSITIVI
Leggerissimo aumento dei dati relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un ulteriore miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 141 un aumento di 1 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 24 Maggio 2021.
Negativi pure i dati sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere salgono a 11 soggetti.
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 364 quindi 4 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 141 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 24/05/2021
OSPEDALIZZATI 11 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 24/05/2021
QUARANTENA 363 (+4) rispetto ad i dati del 24/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/05/2021 ORE 11:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 141 di cui 11 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 363. I dati sono in continuo aggiornamento.