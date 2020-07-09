CORONAVIRUS, UN SOLO NUOVO CONTAGIO IN SICILIA MA CRESCONO ANCORA I CASI NEL RESTO D'ITALIA

Si registra un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto a ieri però non ci sono decessi. Il numero di attuali positivi presenti sull'isola è pari a 128 (+1 rispetto a mercole...

Si registra un nuovo caso di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore, rispetto a ieri però non ci sono decessi. Il numero di attuali positivi presenti sull'isola è pari a 128 (+1 rispetto a mercoledì) mentre scende di un'unità la cifra riguardante i ricoverati (ad oggi sono 6). Sempre vuote le terapie intensive.

Sale per il secondo giorno di fila la curva epidemica in Italia. Oggi 229 nuovi casi registrati, contro i 193 di ieri e i 138 di martedì. Complice l’aumento dei dati lombardi, dove si contano 119 nuovi positivi contro i 71 di 24 ore fa. Il totale degli italiani colpiti da Covid-19 dall’inizio dell’epidemia sale così a 242.363. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Prosegue invece il calo dei decessi, 12 oggi (ieri 15, martedì 30). Si registrano vittime in sole 5 regioni: Lombardia (5), Veneto (3), Toscana (2), Piemonte e Lazio (1 ciascuna). Il totale dei decessi è di 34.926. Rallentano le guarigioni, 338 oggi contro le 825 di ieri, per un totale di 193.978. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende di altre 136 unità, e oggi sono 13.459.

Ancora in calo i ricoveri ordinari, -28 oggi, il cui numero totale è di 871, mentre tornano a scendere anche le terapie intensive dopo il lieve aumento di ieri: oggi 2 in meno, 69 in totale. In 13 regioni le terapie intensive sono Covid-free. 12.519 sono i pazienti in isolamento domiciliare. Infine, tamponi in lieve aumento su ieri: ne sono stati effettuati 52.552 nelle 24 ore.