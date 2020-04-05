CORONAVIRUS: VIOLANO LA QUARANTENA PER GIOCARE A BRISCOLA, SEI PENSIONATI NEI GUAI NEL MILANESE

Un assembramento per giocare a briscola lungo il canale. Si sono trovati nel consueto tavolino per giocare a carte i vecchietti che nel pomeriggio di sabato sono stati scoperti dalla polizia locale, c...

Un assembramento per giocare a briscola lungo il canale. Si sono trovati nel consueto tavolino per giocare a carte i vecchietti che nel pomeriggio di sabato sono stati scoperti dalla polizia locale, chiamata da un cittadino che sentiva imprecazioni e bestemmie.

Tutti pensionati di età avanzata, sorpresi senza mascherine gomito a gomito mentre giocano a briscola.

Sempre a Castano Primo una pattuglia della Polizia locale Castanese ha fermato e sanzionato sulla via Sant’Antonino un cittadino intento a fare jogging di gran lunga oltre i 200 metri dalla sua abitazione e successivamente nel centro cittadino un uomo che si era recato in un’edicola per comperare delle figurine da collezione, ma che abita in un altro Comune!

“È importante che tutti rispettino le restrizioni in vigore perché è un momento delicatissimo che può andare a gravare sulla salute di tutta la Cittadinanza –– ha spiegato il sindaco Giuseppe Pigniatiello -. A Castano abbiamo casi di positività e persone in isolamento domiciliare. Per rispetto a chi vive con dolore questa malattia, e la sofferenza indicibile di chi ha perso i propri cari, il minimo è avere tolleranza zero per chi non rispetta le restrizioni ed esce senza fondati e giustificati motivi”.