COVID-19: A PATERNÒ DIMINUISCE LA CURVA DEI CONTAGI, SONO 95 GLI ATTUALI POSITIVI

Arriva dopo una settimana  il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sull...

21 giugno 2021 10:59
News
Arriva dopo una settimana  il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 95 un decremento di 20 soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 14 Giugno 2021

Netto miglioramento pure dei dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 aggiornati al 07/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 196 quindi 82 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 95 soggetti (-20)  rispetto ad i dati del 14/06/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (-5)  rispetto ad i dati del 14/06/2021
QUARANTENA 196 (-82rispetto ad i dati del 14/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 22/06/2021 ORE 10:45. NETTO CALO DEI POSITIVI

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 95 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 196. I dati sono in continuo aggiornamento.

