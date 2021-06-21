COVID-19: A PATERNÒ DIMINUISCE LA CURVA DEI CONTAGI, SONO 95 GLI ATTUALI POSITIVI
Arriva dopo una settimana il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 95 un decremento di 20 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 14 Giugno 2021
Netto miglioramento pure dei dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 aggiornati al 07/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 196 quindi 82 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 95 soggetti (-20) rispetto ad i dati del 14/06/2021
OSPEDALIZZATI 9 soggetti (-5) rispetto ad i dati del 14/06/2021
QUARANTENA 196 (-82) rispetto ad i dati del 14/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 22/06/2021 ORE 10:45. NETTO CALO DEI POSITIVI
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 95 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 196. I dati sono in continuo aggiornamento.