COVID-19, LA QUARANTENA SCENDE A 5 GIORNI PURE PER I NO VACCINATI

Scende da 10 a 5 giorni la quarantena prevista per i non vaccinati, o che abbiano ricevuto solo il ciclo vaccinale da oltre 120 giorni, in caso di contatti stretti con persone positive al virus.

Lo prevede una circolare del ministero della Salute, che aggiorna le misure di quarantena e autosorveglianza. Il provvedimento si applica agli asintomatici.

In ogni caso, la fine della quarantena è condizionata all’esito negativo di un test finale rapido o molecolare.Ed è obbligatorio portare la mascherina Ffp2 a nei 5 giorni seguenti.

La misura dei cinque giorni di quarantena nei casi di contatti stretti (ad alto rischio) con positivi, si legge nella circolare, si applica ai “soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni” e “ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo”.