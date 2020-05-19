95047

COVID-19, OTTO NUOVI CASI IN SICILIA. UN ALTRO MORTO A CATANIA

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato  alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazio...

A cura di Redazione Redazione
19 maggio 2020 19:53
COVID-19, OTTO NUOVI CASI IN SICILIA. UN ALTRO MORTO A CATANIA -
News
Condividi

Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato  alle ore 15 di oggi, in merito all’emergenza #Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale.

Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 122.040 (+3.181 rispetto  a ieri), su 109.195 persone: di queste sono risultate positive 3.403  (+8), mentre attualmente sono ancora contagiate 1.524 (-15), 1.611 sono  guarite (+22) e 268 decedute (+1).
Degli attuali 1.524 positivi, 137  pazienti (-13) sono ricoverati - di cui 12 in terapia intensiva (-1) -  mentre 1.387 (-2) sono in isolamento domiciliare.

Il prossimo aggiornamento regionale avverrà domani.
Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047