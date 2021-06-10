COVID, 3 NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA DALL'11 AL 17 GIUGNO

Tre nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta dei Comuni di Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa) e Valledolmo (Palermo).Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, c...

Tre nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta dei Comuni di Aidone (Enna), Francofonte (Siracusa) e Valledolmo (Palermo).

Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che avrà efficacia a partire da venerdì 11 giugno fino a giovedì 17 giugno compreso.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle relazioni epidemiologiche delle Asp che hanno evidenziato un considerevole aumento di positivi al Covid, ed è stato assunto dopo aver informato i sindaci competenti.

Con la stessa ordinanza, è stata disposta inoltre la proroga delle misure restrittive (sempre fino al 17 giugno) per Prizzi (Palermo).