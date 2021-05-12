COVID. 607 POSITIVI E 22 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, BOOM DI GUARITI
Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316 tamponi processati, con una incidenza del 2,3 %, in decremento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.
Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.614. Il numero degli attuali positivi è di 20.035 con un decremento di 2127 casi. I guariti oggi sono 2.712
Negli ospedali i ricoverati sono 919 in regime ordinario , 40 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, otto in meno rispetto a ieri.
DATI PER PROVINCIA:
- PALERMO 75
- CATANIA 247
- MESSINA 70
- SIRACUSA 56
- TRAPANI 22
- RAGUSA 23
- CALTANISSETTA 46
- AGRIGENTO 43
- ENNA 25
DATI ITALIA
Coronavirus, bollettino di oggi:
• 7.852 contagiati
• 262 morti
• 19.023 guariti
-64 terapie intensive | -657 ricoveri
306.744 tamponi
Tasso di positività: 2,6% (+0,1%)
24.950.456 dosi di vaccino somministrate in totale