COVID. 607 POSITIVI E 22 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, BOOM DI GUARITI

Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316 tamponi processati, con una incidenza del 2,3 %, in decremento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.Le vi...

Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316 tamponi processati, con una incidenza del 2,3 %, in decremento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.614. Il numero degli attuali positivi è di 20.035 con un decremento di 2127 casi. I guariti oggi sono 2.712

Negli ospedali i ricoverati sono 919 in regime ordinario , 40 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, otto in meno rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

PALERMO 75

CATANIA 247

MESSINA 70

SIRACUSA 56

TRAPANI 22

RAGUSA 23

CALTANISSETTA 46

AGRIGENTO 43

ENNA 25

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.852 contagiati

• 262 morti

• 19.023 guariti

-64 terapie intensive | -657 ricoveri

306.744 tamponi

Tasso di positività: 2,6% (+0,1%)

24.950.456 dosi di vaccino somministrate in totale