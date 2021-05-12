COVID. 607 POSITIVI E 22 MORTI IN SICILIA NELLE ULTIME 24 ORE, BOOM DI GUARITI

95047

12 maggio 2021 17:17
News
Sono 607 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 26.316  tamponi processati, con una incidenza del 2,3 %, in  decremento rispetto a ieri. La Regione è quinta per numero di contagi giornalieri.

Le vittime sono state 22 e portano il totale a 5.614. Il numero degli attuali positivi è di 20.035  con un decremento di 2127  casi. I guariti oggi sono 2.712

Negli ospedali i ricoverati sono 919 in regime ordinario , 40  in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 125, otto  in meno rispetto a ieri.

DATI PER PROVINCIA:

  • PALERMO 75
  • CATANIA 247
  • MESSINA 70
  • SIRACUSA 56
  • TRAPANI 22
  • RAGUSA 23
  • CALTANISSETTA 46
  • AGRIGENTO 43
  • ENNA 25

DATI ITALIA

Coronavirus, bollettino di oggi:

• 7.852 contagiati
• 262 morti
• 19.023 guariti

-64 terapie intensive | -657 ricoveri

306.744 tamponi
Tasso di positività: 2,6% (+0,1%)

24.950.456 dosi di vaccino somministrate in totale

