COVID A PATERNO', 3 NUOVI CONTAGI, I POSITIVI IN CITTA' SONO 94

Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

07 settembre 2021 12:56
Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 91 ,  ben 4 soggetti positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 03 Settembre 2021

Peggioramenti dei dati pure  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 03/09/2021

Diminuisce invece il  dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 183  quindi -7 soggetta  rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 91soggetti (+4)  rispetto ad i dati del 03/09/2021
OSPEDALIZZATI 3 soggetti (+1rispetto ad i dati del 03/09/2021
QUARANTENA 183 (-7 ) rispetto ad i dati del 03/09/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 07/09/2021 ORE 12:22

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 91 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 183. I dati sono in continuo aggiornamento.

