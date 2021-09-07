COVID A PATERNO', 3 NUOVI CONTAGI, I POSITIVI IN CITTA' SONO 94
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 91 , ben 4 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 03 Settembre 2021
Peggioramenti dei dati pure sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 3 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 03/09/2021
Diminuisce invece il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 183 quindi -7 soggetta rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 07/09/2021 ORE 12:22
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 91 di cui 3 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 183. I dati sono in continuo aggiornamento.