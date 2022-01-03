COVID A PATERNO': BOOM DI SOGGETTI POSITIVI ED IN QUARANTENA IN CITTÀ.
Dati allarmanti arrivano dopo l'ultimo bollettino emesso. Boom di positivi e persone in isolamento domiciliare in città.E' arrivato nella giornata di oggi, 03 Gennaio 2022, il bollettino emesso da par...
Dati allarmanti arrivano dopo l'ultimo bollettino emesso. Boom di positivi e persone in isolamento domiciliare in città.
E' arrivato nella giornata di oggi, 03 Gennaio 2022, il bollettino emesso da parte dell’Amministrazione che evidenzia un netto peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Rispetto all'ultimo bollettino emesso in data 30 Dicembre 2021, c'è stato un notevole balzo dei positivi che salgono a 524 persone attualmente positivi al Covid-19, 177 soggetti in più rispetto al bollettino emesso precedentemente
Nessuna comunicazione viene data sul numero delle persone ospedalizzate
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 854 quindi 208 soggetti in piu’ rispetto ai dati del precedente bollettino
I DATI DI OGGI 03/01/2022
POSITIVI 524 soggetti attualmente positivi (+ 177 rispetto al 30 Dicembre 2021)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 854 (+ 208 rispetto dal 30 Dicembre 2021)
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 3/01/2022 ORE 13:25
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 524. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 854. I dati sono in continuo aggiornamento.