COVID. A PATERNO' CONTINUANO A MIGLIORARE I DATI
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 84 un decremento di 1 soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 23 Giugno 2021
Migliorano pure i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 9 soggetti, uno in meno rispetto al dato di ieri 23/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 180 quindi 5 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 84 di cui 9 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 180. I dati sono in continuo aggiornamento