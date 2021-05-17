COVID. A PATERNÒ DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI

95047

17 maggio 2021 13:12
Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale.  a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione   delle persone attualmente positivi che scende a 204 un decremento di 44 di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 14 Maggio 2021.

A salire, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra rispetto  al 14 maggio un aumento di 5 soggetti in piu ricoverati

Diminuiscono  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 440   quindi 28 persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 204 soggetti (-44)  rispetto ad i dati del 14/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (+5) rispetto ad i dati del 14/05/2021
QUARANTENA 440(-28)  rispetto ad i dati del 14/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 17/05/2021 ORE 11:45. NETTO CALO DEI POSITIVI

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 204 di cui 17 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 440. I dati sono in continuo aggiornamento.

