COVID. A PATERNÒ DIMINUISCONO GLI ATTUALI POSITIVI
Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale. a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.Nel consueto bollettino emesso oggi da pa...
Nuovi casi in discesa, ma tornano a crescere i ricoveri in ospedale. a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 204 un decremento di 44 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 14 Maggio 2021.
A salire, invece, sono i positivi ricoverati nelle strutture ospedaliere che registra rispetto al 14 maggio un aumento di 5 soggetti in piu ricoverati
Diminuiscono le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 440 quindi 28 persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 204 soggetti (-44) rispetto ad i dati del 14/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (+5) rispetto ad i dati del 14/05/2021
QUARANTENA 440(-28) rispetto ad i dati del 14/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
