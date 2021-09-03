COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ' SONO 87
Arriva da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 87 , ben 8 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 30 agosto 2021
Dati invariati quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 30/08/2021
Aumenta il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 190 quindi +1 soggetto in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/09/2021 ORE 13:05
