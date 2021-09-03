95047

COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI IN CITTÀ' SONO 87

Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

03 settembre 2021 15:50
Arriva  da parte dell'amministrazione comunale l'aggiornamento del  bollettino relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un decremento delle persone attualmente positivi che scende a 87 ,  ben 8 soggetti positivo al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 30 agosto 2021

Dati invariati  quelli sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 30/08/2021

Aumenta il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 190  quindi +1 soggetto  in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 87 soggetti (-8)  rispetto ad i dati del 30/08/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (=rispetto ad i dati del 30/08/2021
QUARANTENA 190 (+1 ) rispetto ad i dati del 30/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 03/09/2021 ORE 13:05
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 87 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 190. I dati sono in continuo aggiornamento.

