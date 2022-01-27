95047

COVID, A PATERNÒ GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO I 500

27 gennaio 2022 08:02
COVID, A PATERNÒ GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO I 500 -
Migliorano i  dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

513 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri.. L'ultimo aggiornamento risaliva al 24 gennaio e i positivi erano 562 , quindi la curva dei contagi continua a scendere.

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora pure  il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 493  quindi 23 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL 26/01/2022
POSITIVI   464  soggetti attualmente positivi (-49 rispetto al  24 Gennaio 2022)
OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO
QUARANTENA 493   (-23 rispetto al  24 Gennaio 2022)

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 26/01/2022 ORE 17:45

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 464. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 493. I dati sono in continuo aggiornamento.

