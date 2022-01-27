COVID, A PATERNÒ GLI ATTUALI POSITIVI SCENDONO SOTTO I 500

Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.513 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri.. L'ultimo aggi...

Migliorano i dati relativi al Covid-19 in città, in diminuzione il numero dei positivi al COVID a Paternò coerentemente con i dati nazionali.

513 è il dato ufficiale aggiornato ad ieri.. L'ultimo aggiornamento risaliva al 24 gennaio e i positivi erano 562 , quindi la curva dei contagi continua a scendere.

Non sono stati resi noti, quanti di questi risultano ricoverati in ospedale

Migliora pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 493 quindi 23 soggetti in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

I DATI AGGIORNATI AL 26/01/2022

POSITIVI 464 soggetti attualmente positivi (-49 rispetto al 24 Gennaio 2022)

OSPEDALIZZATI NON COMUNICATO

QUARANTENA 493 (-23 rispetto al 24 Gennaio 2022)

