COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 152 E 12 GLI OSPEDALIZZATI
Arriva dopo tre giorni il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 152 un incremento di 1 soggetto positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 31 Maggio 2021.
Si aggrava il bilancio sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere sale a 12 soggetti.
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 355 quindi 27 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 152 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 31/05/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 31/05/2021
QUARANTENA 355 (-27) rispetto ad i dati del 31/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 152 di cui 12 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 355. I dati sono in continuo aggiornamento.