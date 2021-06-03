COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 152 E 12 GLI OSPEDALIZZATI

95047

03 giugno 2021 14:15
News
Arriva dopo tre giorni il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 152 un incremento di 1  soggetto  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 31 Maggio 2021.

Si aggrava il bilancio  sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere sale a 12 soggetti.

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende   a 355 quindi 27 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 152 soggetti (+1)  rispetto ad i dati del 31/05/2021
OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+2) rispetto ad i dati del 31/05/2021
QUARANTENA 355 (-27rispetto ad i dati del 31/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

