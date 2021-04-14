COVID: A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 204

Bollettino pressoché invariato quello emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò.Si registra un lieve calo delle persone attualmente positivi che sce...

Bollettino pressoché invariato quello emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò.

Si registra un lieve calo delle persone attualmente positivi che scende a 206, una diminuzione di 3 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso ieri

Stabile il numero dei ricoveri, che rimane invariato rispetto ai dati di ieri

Aumentano le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 346 quindi 12 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 204 soggetti (-2) rispetto ad i dati del 13/04/2021

OSPEDALIZZATI 15 soggetti (= ) rispetto ad i dati del 13 /04/2021

QUARANTENA 346 (+12) rispetto ad i dati del 13/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS 14/04/2021 ORE 12:30

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 204 di cui 15 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 346. I dati sono in continuo aggiornamen