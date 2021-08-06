COVID: A PATERNO’ GLI ATTUALI POSITIVI SONO 46, 2 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI
Arriva l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registrano dati invariati rispetto al bollettino emesso ieri del dato relativo delle persone attualmente positivi che è rimasto invariato a 46 soggetti attualmente positivi.
Migliorano i dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in meno rispetto al dato del 05/08/2021
Scende pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 95 quindi -2 soggetti in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 46 soggetti (=) rispetto ad i dati del 05/08/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 05/08/2021
QUARANTENA 95 (-2 ) rispetto ad i dati del 05/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
