COVID: A PATERNO’ GLI ATTUALI POSITIVI SONO 46, 2 I SOGGETTI OSPEDALIZZATI

Arriva  l'aggiornamento del  bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla...

06 agosto 2021 17:21
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registrano dati invariati rispetto al bollettino emesso ieri del dato relativo delle  persone attualmente positivi che è rimasto invariato a 46 soggetti attualmente positivi.

Migliorano i dati  sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in meno rispetto al  dato del  05/08/2021

Scende pure il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 95  quindi -2  soggetti  in meno' rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 46 soggetti (=)  rispetto ad i dati del 05/08/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (-1rispetto ad i dati del 05/08/2021
QUARANTENA 95 (-2rispetto ad i dati del 05/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 06/08/2021 ORE 15:30
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 46 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 95. I dati sono in continuo aggiornamento.

 

.

 

 

 

 

