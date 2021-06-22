COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 86
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 86 un decremento di 9 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 21 Giugno 2021
Miglioramento pure dei dati sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 8 aggiornati al 07/06/2021
Diminuisce pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende a 188 quindi 8 persone in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 86 soggetti (-9) rispetto ad i dati del 21/06/2021
OSPEDALIZZATI 8 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 21/06/2021
QUARANTENA 188 (-8) rispetto ad i dati del 21/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 86 di cui 8 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 188. I dati sono in continuo aggiornamento.