COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 86

Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazion...

22 giugno 2021 16:40
Arriva il consueto bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un a diminuzione  delle persone attualmente positivi che scende a 86 un decremento di 9 soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 21 Giugno 2021

Miglioramento pure dei dati sul  numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 8 aggiornati al 07/06/2021

Diminuisce   pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che scende  a 188 quindi 8 persone  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 86 soggetti (-9)  rispetto ad i dati del 21/06/2021
OSPEDALIZZATI 8 soggetti (-1)  rispetto ad i dati del 21/06/2021
QUARANTENA 188 (-8rispetto ad i dati del 21/06/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

