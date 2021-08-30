COVID. A PATERNO' GLI ATTUALI POSITIVI SONO 95, AUMENTANO PURE I SOGGETTI IN ISOLAMENTO
Arriva dopo cinque giorni l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto...
Arriva dopo cinque giorni l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto miglioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 95 un aumento di ben 11 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 25 agosto 2021
Dati negativi pure quelli sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 2 soggetti, un soggetto in piu' ricoverato rispetto al dato del 25/08/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 189 quindi +14 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 95 soggetti (+11) rispetto ad i dati del 25/08/2021
OSPEDALIZZATI 2 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 25/08/2021
QUARANTENA 189 (+14 ) rispetto ad i dati del 25/08/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 30/08/2021 ORE 15:35
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 95 di cui 2 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 189. I dati sono in continuo aggiornamento.