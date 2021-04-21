COVID. A PATERNO' I CASI SALGONO A 313

Altri 44 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 313Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologi...

Altri 44 soggetti positivi al Covid-19, in città allo stato attuale i soggetti positivi sono 313

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 313, un aumento di 44 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 19 Aprile 2021.

Aumenta il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 12 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 445 quindi 20 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 313 soggetti (+44) rispetto ad i dati del 19/04/2021

OSPEDALIZZATI 12 soggetti (+1 ) rispetto ad i dati del 19/04/2021

QUARANTENA 445 (+20) rispetto ad i dati del 19/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 21/04/2021 ORE 12:57

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 313 di cui 12 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 455. I dati sono in continuo aggiornamento.

Scuole di pertinenza del Comune (Asili, Elementari e Medie) da domani chiuse e divieto di assembramento negli spazi pubblici dopo le ore 20 fino al 2 maggio.

Sono alcune misure decise dal Sindaco Nino Naso, sia per garantire una maggiore sicurezza nelle scuole, che saranno appunto sanificate, sia per contrastare il sempre crescente numero di contagi che in questi giorni è avvenuto nel territorio di Paternò.

Inoltre, giorno 2 maggio, sarà eseguito uno screening di massa con modalità che saranno comunicate in seguito. Tutto dovrebbe essere invece regolare, per le scuole di pertinenza della Città Metropolitana.

Il sindaco, oltre a queste necessarie misure, rinnova l’appello a tutti i cittadini di rispettare le norme anticovid, e di evitare assembramenti o atteggiamenti che possono aumentare i rischi di contagio.

Questo per non fare alzare ancora i numeri che porterebbero all’istituzione della zona rossa, e ad ulteriori e peggiori restrizioni.

Si raccomanda l’uso del buonsenso da parte dei cittadini.

Sanificazione delle scuole di pertinenza comunale da domani 21 aprile e fino al 23 aprile.

Divieto di immotivato stazionamento nei luoghi pubblici, in particolare nelle piazze, a partire dalle ore 20:00 da domani 21 aprile e fino a giorno 2 maggio prossimo.

Screening di massa per tutta la popolazione giorno 2 maggio prossimo dalle ore 9:00 alle ore 18:00 presso lo spazio antistante la piscina comunale “Giovanni Paolo II”.

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.