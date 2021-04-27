COVID A PATERNO': I DATI ODIERNI, DIMINUISCONO A 380 GLI ATTUALI POSITIVI , 20 SONO LE PERSONE RICOVERATE

Dati stabili arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggiNel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un legger...

Dati stabili arrivano con l'ultimo aggiornamento emesso oggi

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale sulla situazione epidemiologica a Paternò, si registra un leggero calo delle persone attualmente positivi che scende a 380, un decremento di 9 soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 26 Aprile 2021.

Aumenta invece il numero dei ricoveri, che porta il numero degli ospedalizzati a 20 soggetti.

Aumentano pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono saliti a 586 quindi 4 persone in piu rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 380 soggetti (-9) rispetto ad i dati del 26/04/2021

OSPEDALIZZATI 20 soggetti (+1) rispetto ad i dati del 26/04/2021

QUARANTENA 586 (+4) rispetto ad i dati del 26/04/2021

Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 27/04/2021 ORE 13:11

Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 380 di cui 20 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 586. I dati sono in continuo aggiornamento.

Il COC è aggiornato al prossimo mercoledì 28 aprile alle ore 16:00. Ulteriori determinazioni saranno prontamente comunicate alla stampa.