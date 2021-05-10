95047

COVID: A PATERNO' IN NETTA DIMINUZIONE I CASI RISPETTO AI GIORNI SCORSI

10 maggio 2021 13:53
News
Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 269 un decremento di 88di soggetti  positivi al Covid rispetto  al  precedente bollettino emesso in data 05 Maggio 2021.

Buone notizie arrivano pure  dagli ospedali,  dove diminuiscono a  17  soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 07 Maggio

Diminuiscono  pure  le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 533   quindi 39persona  in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 269 soggetti (-88)  rispetto ad i dati del 07/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 07/05/2021
QUARANTENA 533 (-39)  rispetto ad i dati del 07/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

