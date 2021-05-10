COVID: A PATERNO' IN NETTA DIMINUZIONE I CASI RISPETTO AI GIORNI SCORSI
Migliorano i dati a Paternò sulla situazione epidemiologica a Paternò dopo l'ultimo bollettino emesso oggi.
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra una diminuzione delle persone attualmente positivi che scende a 269 un decremento di 88di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 05 Maggio 2021.
Buone notizie arrivano pure dagli ospedali, dove diminuiscono a 17 soggetti ospedalizzati rispetto dal dato del 07 Maggio
Diminuiscono pure le persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sono scende a 533 quindi 39persona in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
POSITIVI 269 soggetti (-88) rispetto ad i dati del 07/05/2021
OSPEDALIZZATI 17 soggetti (-1) rispetto ad i dati del 07/05/2021
QUARANTENA 533 (-39) rispetto ad i dati del 07/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 10/05/2021 ORE 13:44: CALO SIGNIFICATIVO DEI POSITIVI
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale in netta diminuzione rispetto ai giorni scorsi: 269 di cui 17 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 533. I dati sono in continuo aggiornamento