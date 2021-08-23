COVID. A PATERNO' PEGGIORANO I DATI, AUMENTANO I POSITIVI E LE PERSONE RICOVERATE
Arriva dopo cinque giorni, l'aggiornamento del bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all'andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un netto peggioramento della situazione epidemiologica a Paternò
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 85 un aumento di ben 8 soggetti positivo al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 17 Agosto 2021
Sale pure il dato sul numero delle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere che è di 5 soggetti, ben tre soggetti in più rispetto al dato rispetto al dato del 17/08/2021
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 170 quindi +18 soggetti in piu' rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 85 di cui 5 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 170. I dati sono in continuo aggiornamento.