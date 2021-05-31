COVID. A PATERNO' AUMENTANO I CASI , GLI ATTUALI POSITIVI SONO 151
Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 151 un incremento di 22 di soggetti positivi al Covid rispetto al precedente bollettino emesso in data 27 Maggio 2021.
Stazionario il dato sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere rimane a 10 soggetti.
Aumenta pure il dato sulle persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale a 382 quindi 30 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.
AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/05/2021 ORE 12:42
