COVID. A PATERNO' AUMENTANO I CASI , GLI ATTUALI POSITIVI SONO 151

31 maggio 2021 13:08
Arriva dopo tre giorni il bollettino da parte dell'amministrazione comunale relativi all’andamento del Covid-19 a Paternò, i dati raffrontati ai precedenti, evidenziano un peggioramento sulla situazione epidemiologica a Paternò

Nel consueto bollettino emesso oggi da parte dell'amministrazione comunale, si registra un aumento delle persone attualmente positivi che sale a 151  un incremento di 22 di soggetti  positivi al Covid rispetto al  precedente bollettino emesso in data 27 Maggio 2021.

Stazionario il  dato sulle persone ospedalizzate, i ricoverati nelle strutture ospedaliere rimane a 10 soggetti.

Aumenta  pure  il dato sulle  persone in isolamento fiduciario per essere entrate a stretto contatto con persone che si sono poi rivelate positive al virus, che sale  a 382 quindi 30 persone lo in meno rispetto ai dati del precedente bollettino

POSITIVI 151 soggetti (+22)  rispetto ad i dati del 27/05/2021
OSPEDALIZZATI 10 soggetti (=) rispetto ad i dati del 27/05/2021
QUARANTENA 382 (+30rispetto ad i dati del 27/05/2021
Raccomandiamo sempre il rispetto delle regole.

AGGIORNAMENTO #CORONAVIRUS 31/05/2021 ORE 12:42
Si comunica che i casi accertati di Covid-19 a Paternò risultano essere allo stato attuale 151 di cui 10 ospedalizzati. I soggetti posti in isolamento domiciliare sono 382. I dati sono in continuo aggiornamento.

