COVID, ALTRE 2 NUOVE "ZONE ROSSE", PROROGATA LA ZONA ROSSA A BIANCAVILLA

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci ha istituito due nuove "zone rosse" a Fiumedinisi, in provincia di Messina, e Troina, nell'Ennese.

L'efficacia del provvedimento inizierà sabato 24 per terminare mercoledì 5 maggio.

Prorogata, inoltre, la "zona rossa", fino a mercoledì 28, anche per Biancavilla, in provincia di Catania, Centuripe e Pietraperzia, nell'Ennese.

NOTA DEL SINDACO ANTONIO BONANNO

La proroga della ‘zona rossa’ di altri sei giorni per Biancavilla, da parte del Presidente della Regione Siciliana, è sempre legata al parametro settimanale dei nuovi positivi. Lo sforamento impone il prolungamento delle restrizioni.

La delicata situazione epidemiologica che riguarda altri comuni limitrofi, assieme all’impennata di casi registrata in tutta la provincia etnea, lascia pensare che le varianti del virus non hanno ancora esaurito i loro effetti. Pasqua e Pasquetta, inoltre, non hanno certo aiutato a ‘raffreddare’ i contagi.

Su un piano parallelo, anche nella nostra città si sta facendo uno sforzo supplementare per rafforzare la campagna vaccinale. Ho messo a disposizione delle autorità sanitarie il nostro Com – Centro operativo misto – affinché diventi un centro per le vaccinazioni per tutto il distretto sanitario, assieme a quelli attivi nell’ospedale di Biancavilla e al Pta di Adrano. Nei prossimi giorni l’Asp valuterà la proposta. Spero che la mia richiesta venga accolta: da una parte è necessario tenere a bada i contagi, dall’altra imprimere un passo ancor più spedito per l’inoculazione delle dosi alle fasce di popolazione più a rischio.