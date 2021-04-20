COVID, ALTRE DUE ZONE ROSSE IN SICILIA, SONO 124 IN TUTTO
Altre due “zone rosse” in Sicilia in due diverse province. Sono state istituite dall’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Nello Musumeci, a causa dell’aumento dei contagi del Covid-19.
Si tratta dei Comuni di Montallegro, in provincia di Agrigento, e Longi, nel Messinese.
Il provvedimento, richiesto dal commissario straordinario che guida Montallegro e dal sindaco di Longi e a seguito delle relazioni delle rispettive Asp provinciali, entrerà in vigore mercoledì 21 aprile, cesserà la sua efficacia venerdì 30 aprile.