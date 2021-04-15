COVID, ALTRE QUATTRO NUOVE ZONE ROSSE IN SICILIA , SALGONO A 121 I COMUNI "BLINDATI" IN SICILIA

Quattro nuove "zone rosse" e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza.Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 2...

Quattro nuove "zone rosse" e proroga per altre otto in Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con un'ordinanza.

Le nuove restrizioni - in vigore da venerdì 16 a mercoledì 28 aprile - riguardano: Catenanuova e Cerami, in provincia di Enna; Mussomeli, nel Nisseno; Sant'Alfio, in provincia di Catania.

I provvedimenti, necessari per l'aumento considerevole del numero dei positivi al Covid, sono stati richiesti dalle amministrazioni comunali e a seguito delle relazioni delle Aziende sanitarie provinciali.

Le proroghe - da domani fino a giovedì 22 aprile - sono state invece adottate, su richiesta dei sindaci, per: Caltanissetta; Biancavilla, in provincia di Catania; Centuripe, Pietraperzia e Regalbuto, nell'Ennese; Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina; Lampedusa e Linosa, nell'Agrigentino; Mazzarino, nel Nisseno.

In tutto i Comuni in rosso sono 121, oltre agli 82 della provincia di Palermo, capoluogo compreso, nel resto della Sicilia ce ne sono 35.

Dodici in provincia di Agrigento: Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Ribera, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Santa Margherita Belice, Montallegro, Alessandria della Rocca, Lampedusa e Linosa.

Sette nel Nisseno: Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, Mazzarino, Sommatino, Acquaviva Platani e Mussomeli

Sei nell'Ennese: Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto, Calascibetta, Catenanuova e Cerami

Quattro nel Messinese: Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara, Gaggi.

Provincia di Ragusa tre: Scicli, Acate, Santa Croce Camerina.

Due nel Siracusano: Rosolini e Solarino.

Quattro nella provincia di Catania: Biancavilla, Ramacca, Zafferana Etnea e Sant'Alfio

Uno in provincia di Trapani: Marsala