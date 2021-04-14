COVID, ANCHE CANICATTÌ E FAVARA DIVENTANO ZONA ROSSA, SALGONO A 117 I COMUNI "BLINDATI" IN SICILIA

Due nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Canicattì e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.Il provvedimento, ado...

Due nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Canicattì e Favara, in provincia di Agrigento. Lo prevede un'ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, appena firmata.

Il provvedimento, adottato su richiesta delle amministrazioni comunali e a seguito della relazione dell'Azienda sanitaria provinciale, si è reso necessario a seguito dell'aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Le restrizioni entreranno in vigore giovedì 15 aprile e cesseranno mercoledì 28.

Disposta, inoltre, sempre su richiesta dei rispettivi sindaci, la proroga della "zona rossa" - fino al 22 aprile - per due Comuni del Siracusano: Rosolini e Solarino.

In tutto i Comuni in rosso sono 117, oltre agli 82 della provincia di Palermo, capoluogo compreso, nel resto della Sicilia ce ne sono 35.

Dodici in provincia di Agrigento: Canicattì, Favara, Porto Empedocle, San Cataldo, Ribera, Palma di Montechiaro, Cattolica Eraclea, Santa Margherita Belice, Montallegro, Alessandria della Rocca, Lampedusa e Linosa. Sei nel Nisseno: Caltanissetta, Niscemi, San Cataldo, Mazzarino, Sommatino, Acquaviva Platani). Quattro nell'Ennese: Pietraperzia, Centuripe, Regalbuto, Calascibetta. Quattro nel Messinese: Barcellona Pozzo di Gotto, Francavilla di Sicilia, Mojo Alcantara, Gaggi. Provincia di Ragusa tre: Scicli, Acate, Santa Croce Camerina. Due nel Siracusano: Rosolini e Solarino. Tre nella provincia di Catania: Biancavilla, Ramacca, Zafferana Etnea. Uno in provincia di Trapani: Marsala